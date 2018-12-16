Ученые рассказали о пользе веры в Бога





Как оказалось, наука в большинстве своем не является для человеческого существа естественной, а вот религия, наоборот. Те, кто относит себя к числу скептиков, в какой-то момент, все же, верили в магию, но отсутствие доказательств заставило людей сомневаться, и они выбрали другой путь. По мнению специалистов, человек, не видящий в этом мире волшебства, теряет возможность быть очарованным чем либо. Также это может привести к необъяснимым страхам перед неизведанным. Но в тоже время, это дает более трезвое понимание происходящего, что способно избавить человека от психических расстройств и лишней нервозности.Ученые уверены, что вера в сверхъестественное дает верующему смысл жизни, определенность, психологический комфорт, уверенность в завтрашнем дне. И самое главное, вера в отсутствие смерти, как таковой и т.д. Еще один плюс подобных убеждений в том, что они помогают создавать общую систему для групп. В период катастроф или катаклизмов они способны дать человеку ощущение принадлежности, сплотить разных людей, дать им социальную поддержку и уверенность в своей идентичности относительно участников группы.