Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о первом новогоднем утреннике наследницы Вероники





Певец отметил, что дочка после танца прочитала стихи и с нетерпением ждала подарков от Деда Мороза, а Юлия Проскурякова не смогла удержаться от слез счастья, назвав мероприятие самым трогательным моментом в ее жизни. Подписчики позитивно оценили сюжеты, назвав своих кумиров самой прекрасной семьей.Они написали много теплых слов в адрес Игоря Николаева и очаровательной наследницы, сравнив девочку с принцессой. Сам праздник для малышей вместе с родителями предусматривал кроме знакомства со сказочным персонажем различные конкурсы и даже бумажную дискотеку. Исполнители дома уже нарядили елку, создав неповторимую атмосферу грядущего Нового года.