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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о первом новогоднем утреннике наследницы Вероники

Звездная пара часто радует подписчиков своими сюжетами в Instagram, посвященными маленькой наследницы. В новой публикации Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о первом новогоднем утреннике Вероники на “Малышнике”.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о первом новогоднем утреннике наследницы Вероники

Певец отметил, что дочка после танца прочитала стихи и с нетерпением ждала подарков от Деда Мороза, а Юлия Проскурякова не смогла удержаться от слез счастья, назвав мероприятие самым трогательным моментом в ее жизни. Подписчики позитивно оценили сюжеты, назвав своих кумиров самой прекрасной семьей.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о первом новогоднем утреннике наследницы Вероники

Они написали много теплых слов в адрес Игоря Николаева и очаровательной наследницы, сравнив девочку с принцессой. Сам праздник для малышей вместе с родителями предусматривал кроме знакомства со сказочным персонажем различные конкурсы и даже бумажную дискотеку. Исполнители дома уже нарядили елку, создав неповторимую атмосферу грядущего Нового года.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:16

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