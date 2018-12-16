Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на “Евровидение”





Музыкант тоже поблагодарил подписчиков за внимание, опубликовав в Instagram новый стих. В нем Сергей Шнуров сказал “браво” зрителям, которые смогли выделить время, чтобы прийти на выступление группы. Певец был тронут, что люди забыли о суете перед новогодними праздниками, а также отметил, что концерты собрали два аншлага.Фанаты, которые смогли увидеть своего кумира, отметили, что получили много позитивных эмоций. Они мечтают увидеть звезду на сцене во время конкурса, считая, что он сможет завоевать симпатии жюри и аудитории.