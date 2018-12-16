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Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на “Евровидение”

Недавно группа “Ленинград” порадовала фанатов своими концертами, после чего они стали делиться впечатлениями в Сети. Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на “Евровидение”, а также готовы проголосовать за своего кумира.
Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на “Евровидение”

Музыкант тоже поблагодарил подписчиков за внимание, опубликовав в Instagram новый стих. В нем Сергей Шнуров сказал “браво” зрителям, которые смогли выделить время, чтобы прийти на выступление группы. Певец был тронут, что люди забыли о суете перед новогодними праздниками, а также отметил, что концерты собрали два аншлага.
Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на “Евровидение”

Фанаты, которые смогли увидеть своего кумира, отметили, что получили много позитивных эмоций. Они мечтают увидеть звезду на сцене во время конкурса, считая, что он сможет завоевать симпатии жюри и аудитории.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:55

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