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Эксперты выяснили среднее количество сексуальных партнеров для разных поколений

Эксперты площадки euroclinix решили провести масштабный опрос и выяснить, какое количество половых партнеров в среднем приходится на поколение. В ходе исследования изучались несколько поколений: миллениалы (поколение Y), беэби-бумеры, поколение Х и Z.
Эксперты выяснили среднее количество сексуальных партнеров для разных поколений

Как выяснилось среди миллениалов, среднее количество сексуальных партнеров составило 11,6. Бэби-бумеры - это послевоенное поколение, на протяжении своей жизни они набирали в среднем около 10,7 любовников. Если рассматривать женщин, то у них 13,4, а у мужчин это 10,8 человек. Поколение Х, которое можно отнести к среднему возрасту, за всю жизнь оказывались в постели в среднем с 13,1 партнерами. А в самом молодом поколении Z (рассматривалась группа молодых людей старше 20 лет) уже имеется на своем счету 5,6 сексуальных партнеров. В женской половине опрошенных 2, 6 любовника, в мужской – 7,6.

Также проводился опрос на сайте знакомств IllicitEncounters.com для людей, которые состоят в браке. Пользователи практически единогласно ответили, что 12 половых партнеров за всю жизнь - это идеальный показатель. Если менее 10, то этого человека считают «неопытным в сексуальном отношении» или «консервативным». Однако более 19 любовников, по мнению опрошенных, является перебором.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:44

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