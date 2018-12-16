Эксперты выяснили среднее количество сексуальных партнеров для разных поколений





Как выяснилось среди миллениалов, среднее количество сексуальных партнеров составило 11,6. Бэби-бумеры - это послевоенное поколение, на протяжении своей жизни они набирали в среднем около 10,7 любовников. Если рассматривать женщин, то у них 13,4, а у мужчин это 10,8 человек. Поколение Х, которое можно отнести к среднему возрасту, за всю жизнь оказывались в постели в среднем с 13,1 партнерами. А в самом молодом поколении Z (рассматривалась группа молодых людей старше 20 лет) уже имеется на своем счету 5,6 сексуальных партнеров. В женской половине опрошенных 2, 6 любовника, в мужской – 7,6.Также проводился опрос на сайте знакомств IllicitEncounters.com для людей, которые состоят в браке. Пользователи практически единогласно ответили, что 12 половых партнеров за всю жизнь - это идеальный показатель. Если менее 10, то этого человека считают «неопытным в сексуальном отношении» или «консервативным». Однако более 19 любовников, по мнению опрошенных, является перебором.