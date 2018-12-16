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Юрий Николаев празднует 70-летний юбилей

Юрий Николаев празднует юбилейную дату. Актёру и телеведущему исполнилось 70 лет. Накануне вышла телевизионная передача «Сегодня вечером», которая посвящена данному событию.

Юрий Николаев празднует 70-летний юбилей


Юрия Николаева и его супругу Элеонору в рамках данной телепрограммы поздравили коллеги и поделились своими воспоминаниями. Николаев состоит в браке с супругой с 1975 года. Народный артист России отметил, что секрет долгих взаимоотношений с Элеонорой заключается в их сильном интересе друг к другу. В начале их семейного союза пара жила в безденежье. Когда влюблённые расписались в ЗАГСе, у них даже не было денег на шампанское. В данном случае им помогли финансами свидетели со стороны невесты.

После ЗАГСа Юрий Николаев поспешил на свой вечерний спектакль. Большинство нынешних звёзд российского шоу-бизнеса получили славу благодаря тому, что принимали участие в телепередачах Юрия Николаева. В настоящее время Юрий Николаев работает на телевидении России. Он увлекается бильярдом, горнолыжным спортом, теннисом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32

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