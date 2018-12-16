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Наталья Крачковская загубила карьеру своей родственницы Нины Крачковской

Известная российская актриса Наталья Крачковская, загубила карьеру родственницы, которая подавала большие надежды. Речь идет о Нине Крачковской, которая являлась сестрой супруга знаменитости.

Наталья Крачковская загубила карьеру своей родственницы Нины Крачковской


Наталья Крачковская завоевала популярность за счёт своего таланта, а также благодаря тому, что стала женой известного оператора. Он попросил Леонида Гайдая попробовать супругу на роль в ленте «12 стульев». Это сыграло в итоге злую шутку с актрисой Ниной Крачковской. Дело в том, что в советском кинематографе не могло быть двух знаменитостей под инициалами Н. Крачковская. В свою очередь Нина Крачковская отмечает, что не обижается на знаменитую родственницу. Она даже поддерживала комедийный талант Натальи. При этом Нина снималась только в маленьких эпизодах. Она так и не смогла достичь настоящего успеха. Если бы в кинематографе не появилось Натальи Крачковской, карьера родственницы, возможно, пошла бы вверх.

Наталья Крачковская загубила карьеру своей родственницы Нины Крачковской



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:08

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