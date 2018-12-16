Наталья Крачковская загубила карьеру своей родственницы Нины Крачковской





Наталья Крачковская завоевала популярность за счёт своего таланта, а также благодаря тому, что стала женой известного оператора. Он попросил Леонида Гайдая попробовать супругу на роль в ленте «12 стульев». Это сыграло в итоге злую шутку с актрисой Ниной Крачковской. Дело в том, что в советском кинематографе не могло быть двух знаменитостей под инициалами Н. Крачковская. В свою очередь Нина Крачковская отмечает, что не обижается на знаменитую родственницу. Она даже поддерживала комедийный талант Натальи. При этом Нина снималась только в маленьких эпизодах. Она так и не смогла достичь настоящего успеха. Если бы в кинематографе не появилось Натальи Крачковской, карьера родственницы, возможно, пошла бы вверх.