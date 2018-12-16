В США появление НЛО напугало диких животных





Объект был замечен вечером, а также внешне напоминал небольшую светящуюся сферу. Рядом с ним в это время оказался лис, не ожидавший увидеть на своей территории внеземных гостей. Он застыл на тропе, пытаясь убежать от возможной опасности.Многие уфологи сразу стали говорить об очередном визите гуманоидов, которые рассматривали окрестности. Скептики предположили, что вместо НЛО камеры запечатлели дрон или другую технологию людей, не имеющую ничего общего с космическими гостями.