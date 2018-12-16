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Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах со здоровьем

Медики рассказали, что цвет языка может рассказать о проблемах, которые имеются со здоровьем у человека. Специалисты советуют производить его осмотр, чтобы вовремя заметить негативные изменения в организме.
Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах со здоровьем


Если язык имеет бледно-розовый оттенок, значит он здоров. При этом легкое белое покрытие на языке является нормальным. А вот полностью белый оттенок может означать грибок, обезвоженность, грипп. Такой цвет также может появляться вследствие курения. Если у человека имеются проблемы с печенью, желудком либо прочими органами пищеварительной системы, цвет языка может стать жёлтым. Коричневый оттенок может появляться от никотина или кофе. Курение может вызывать волосатость, а также почернение языка.

Если наблюдается нехватка витамина B12 либо фолиевой кислоты, язык становится красным. Синий и фиолетовый цвет возникают, если сердечно-сосудистая система имеет проблемы. По словам экспертов, нужно регулярно осуществлять чистку полости рта. За счёт этого убираются бактерии, которые меняют оттенок языка.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:33

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