Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах со здоровьем





Если язык имеет бледно-розовый оттенок, значит он здоров. При этом легкое белое покрытие на языке является нормальным. А вот полностью белый оттенок может означать грибок, обезвоженность, грипп. Такой цвет также может появляться вследствие курения. Если у человека имеются проблемы с печенью, желудком либо прочими органами пищеварительной системы, цвет языка может стать жёлтым. Коричневый оттенок может появляться от никотина или кофе. Курение может вызывать волосатость, а также почернение языка.Если наблюдается нехватка витамина B12 либо фолиевой кислоты, язык становится красным. Синий и фиолетовый цвет возникают, если сердечно-сосудистая система имеет проблемы. По словам экспертов, нужно регулярно осуществлять чистку полости рта. За счёт этого убираются бактерии, которые меняют оттенок языка.