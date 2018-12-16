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Шоумен Гоген Солнцев помирился с 63-летней супругой Екатериной

За перипетиями семейной жизни бывшего участника скандального телепроекта "Дом-2", а ныне блогера и шоумена Гогена Солнцева и его пожилой супруги Екатерины Терешкович следят давно.

Мы уже сообщали, что Гоген с Катей поругались после того, как она сделала пластическую операцию и практически позабыла про свои обязанности хранительницы очага.

Шоумен Гоген Солнцев помирился с 63-летней супругой Екатериной

И вот в Instagram появился снимок, который шокировал его поклонников. Шоумен на фото в образе Деда Мороза стоит рядом со Снегурочкой, роль которую выполняет его 63-летняя жена.

"Мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками", - пишет Гоген и подчеркивает, что лишь это заставило их "в этот вечер увидеться ещё раз".

Дальше Солнцев призывает женщину не быть эгоисткой и извиниться перед дочерью Полиной.
Шоумен Гоген Солнцев помирился с 63-летней супругой Екатериной

Фолловеры уверены, что наконец эта симпатичная пара помирится и воссоединится. Более того, многие подписчики подметили, что Гоген и Екатерина очень похожи на этом снимке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:11

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