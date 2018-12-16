АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Во Франции скоро начнут строить самолеты из материала с бамбуковыми волокнами

Специалисты французской фирмы BAMCO анонсируют начало производства новых самолетов. В ближайшее время композитный материал, имеющий в составе бамбуковые волокна, станет основой стеклопластиковых элементов салона и пилотной кабины.

Во Франции скоро начнут строить самолеты из материала с бамбуковыми волокнами


По мнению экспертов, традиционно используемые материалы, содержащие стекло- и углеволокно, насыщены полимерными составляющими, что вредит экологии. Основу их составляют смолы формальдегида. Но, несмотря на то, что полностью отказаться от этого химического компонента в новом "бамбуковом" материале не получится, в целом он будет отвечать экологическим требованиям намного больше.

Собственно, причиной разработки инновационного материала стали новые требования в области, связанной с экологической безопасностью. Отдельные химкомпоненты материалов (клей, краски, покрытия) будут запрещены.

Первая партия нового материала для самолетов будет презентована в начале весны следующего года, после чего его, вероятно, запустят в серийное производство. Но перед этим он, разумеется, пройдет тщательную проверку на безопасность его свойств в условиях возгорания - устойчивость к огню, дымные и газовые выделения, отсутствие опасных ядов и т.д.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в
Во Франции скоро начнут строить самолеты из
Samsung планирует запатентовать умные часы Gear
В тюнинг-ателье модернизировали грузовое авто
Toyota RAV4 заняла в ноябре первое место на
Опубликован рейтинг наиболее популярных мировых
Стало известно название набора для разработчиков
Эксперты поделились мнением, каким должен быть
SpaceX отправит людей на Марс в течении следующих
Ученые считают лунную пыль опасной для астронавтов
В Сети обсуждают фрагмент телепередачи с
Ирена Понарошку рассказала поклонникам, что будет
В IBU не будут накладывать штрафные санкции на
Игорь Албин назван главным кандидатом на пост
Мария Круглыхина подвергает опасности жизнь
Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в
Ирина Шейк показала поклонникам фото второго
Селин Дион удивила поклонников кардинальной
Техника от Apple стала самой желанной в качестве
Ирина Пинчук побывала на свидании с Владом Кадони
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на
Юлия Савичева в Instagram выложила снимок в
Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты
Денис Лебедев в Instagram показал свою новую
Константин Меладзе спас подопечную Шнурова
Владимир Путин поддержал идею провести Год
Таня Терешина удивила поклонников необычным
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Просмотреть все новости