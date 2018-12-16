Во Франции скоро начнут строить самолеты из материала с бамбуковыми волокнами





По мнению экспертов, традиционно используемые материалы, содержащие стекло- и углеволокно, насыщены полимерными составляющими, что вредит экологии. Основу их составляют смолы формальдегида. Но, несмотря на то, что полностью отказаться от этого химического компонента в новом "бамбуковом" материале не получится, в целом он будет отвечать экологическим требованиям намного больше.Собственно, причиной разработки инновационного материала стали новые требования в области, связанной с экологической безопасностью. Отдельные химкомпоненты материалов (клей, краски, покрытия) будут запрещены.Первая партия нового материала для самолетов будет презентована в начале весны следующего года, после чего его, вероятно, запустят в серийное производство. Но перед этим он, разумеется, пройдет тщательную проверку на безопасность его свойств в условиях возгорания - устойчивость к огню, дымные и газовые выделения, отсутствие опасных ядов и т.д.