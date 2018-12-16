В тюнинг-ателье модернизировали грузовое авто Dodge Power Wagon 1949 года
В тюнинг-ателье специалисты модернизировали грузовое авто Dodge Power Wagon, которое было выпущено в 1949 году. Видео обновлённого пикапа выложили в YouTube.
Версию Dodge Power Wagon считают большим грузовым авто с сорокадюймовыми шинами. В транспортном средстве стоит отметить огромную 4-дверную кабину, которую создали непосредственно для данного пикапа. Авто оснащается кондиционером, подогревом сидений. Салон этого транспортного средства полностью передаёт атмосферу 49-го года.
Специалисты внедрили в автомобиль переднюю ось Dana 60. Задней осью выступает Dana 80. Dodge Power Wagon оснащают 5,9-литровым турбодвигателем на 350 лошадок. Трансмиссией является автоматическая четырёхступенчатая система. Пикап будут реализовывать с различными трансмиссиями и силовыми агрегатами.
Версию Dodge Power Wagon считают большим грузовым авто с сорокадюймовыми шинами. В транспортном средстве стоит отметить огромную 4-дверную кабину, которую создали непосредственно для данного пикапа. Авто оснащается кондиционером, подогревом сидений. Салон этого транспортного средства полностью передаёт атмосферу 49-го года.
Специалисты внедрили в автомобиль переднюю ось Dana 60. Задней осью выступает Dana 80. Dodge Power Wagon оснащают 5,9-литровым турбодвигателем на 350 лошадок. Трансмиссией является автоматическая четырёхступенчатая система. Пикап будут реализовывать с различными трансмиссиями и силовыми агрегатами.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00