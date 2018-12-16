Опубликован рейтинг наиболее популярных мировых достопримечательностей





Самым посещаемым местом мира в 2018 году стало сооружение, хранящее звон восторженных криков зрителей и прах погибших на арене гладиаторов - римскийДуховные ценности католической веры, хранящиеся в музеях, позволила этому городу занять второе место рейтинга. А условную "бронзу" взял всемирно известный подарок французского народа американцам - нью-йоркскаяПарижскиепозволили солнечной Франции замкнуть пятерку, заняв четвертое и пятое места.Вторую же половину ТОП-10 заняли:, находящаяся в Испании; калифорнийский мост(Сан-Франциско); кельтский, возвышающийся на Британских островах; дворец французского короля в, а также - венецианский