Опубликован рейтинг наиболее популярных мировых достопримечательностей
Уходящий год традиционно был отмечен достаточно массовыми посещениями туристами разных стран наиболее значимых достопримечательностей планеты. На основании статистических данных сайтом TripAdvisor, специализирующимся на путешествиях, составлен список популярности самых посещаемых мест планеты.
Самым посещаемым местом мира в 2018 году стало сооружение, хранящее звон восторженных криков зрителей и прах погибших на арене гладиаторов - римский Колизей.
Духовные ценности католической веры, хранящиеся в музеях Ватикана, позволила этому городу занять второе место рейтинга. А условную "бронзу" взял всемирно известный подарок французского народа американцам - нью-йоркская Статуя Свободы.
Парижские Лувр и Эйфелева башня позволили солнечной Франции замкнуть пятерку, заняв четвертое и пятое места.
Вторую же половину ТОП-10 заняли: Саграда-Фамилия, находящаяся в Испании; калифорнийский мост Золотые ворота (Сан-Франциско); кельтский Стоунхендж, возвышающийся на Британских островах; дворец французского короля в Версале, а также - венецианский Гранд-канал.
Самым посещаемым местом мира в 2018 году стало сооружение, хранящее звон восторженных криков зрителей и прах погибших на арене гладиаторов - римский Колизей.
Духовные ценности католической веры, хранящиеся в музеях Ватикана, позволила этому городу занять второе место рейтинга. А условную "бронзу" взял всемирно известный подарок французского народа американцам - нью-йоркская Статуя Свободы.
Парижские Лувр и Эйфелева башня позволили солнечной Франции замкнуть пятерку, заняв четвертое и пятое места.
Вторую же половину ТОП-10 заняли: Саграда-Фамилия, находящаяся в Испании; калифорнийский мост Золотые ворота (Сан-Франциско); кельтский Стоунхендж, возвышающийся на Британских островах; дворец французского короля в Версале, а также - венецианский Гранд-канал.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 05:00