Эксперты поделились мнением, каким должен быть идеальный подарок
Специалистами было проведено исследование, показавшее характерные признаки идеального подарка. Об этом сообщило одно из зарубежных изданий.
Первым фактором, по мнению экспертов, является долгосрочность использования подарка. Это играет важную роль, ведь каким бы эффектным ни был презент - поздравляемый человек обязательно захочет пользоваться им ежедневно и долго.
Думая о том, чем же порадовать коллег или знакомых, не нужно обманывать себя стереотипом, что одинаковые подарки для разных людей не принесут радости. Совсем наоборот, если подарок будет интересным - ему будут рады все.
Очень мудрым решением будет спросить у будущего получателя, какой подарок он желал бы получить. А еще лучше - проявив внимательность к близкому человеку, заблаговременно узнать об этом самому. Впрочем, очень часто в семьях существует даже традиция составлять целые подарочные списки с расчетом пожеланий каждого члена семьи.
Если говорить о вопросе конкретно, то, по словам исследователей, очень хороши в качестве подарка личные канцелярские изделия (например, блокнот) или именная посуда (кружки, чашки и т.п.). Хотя, разумеется, прежде всего следует полагаться на персональные вкусы человека, которого предстоит порадовать презентом.
В любом случае, заверили эксперты, он обязательно будет рад любому подарку, подаренному от души.
Первым фактором, по мнению экспертов, является долгосрочность использования подарка. Это играет важную роль, ведь каким бы эффектным ни был презент - поздравляемый человек обязательно захочет пользоваться им ежедневно и долго.
Думая о том, чем же порадовать коллег или знакомых, не нужно обманывать себя стереотипом, что одинаковые подарки для разных людей не принесут радости. Совсем наоборот, если подарок будет интересным - ему будут рады все.
Очень мудрым решением будет спросить у будущего получателя, какой подарок он желал бы получить. А еще лучше - проявив внимательность к близкому человеку, заблаговременно узнать об этом самому. Впрочем, очень часто в семьях существует даже традиция составлять целые подарочные списки с расчетом пожеланий каждого члена семьи.
Если говорить о вопросе конкретно, то, по словам исследователей, очень хороши в качестве подарка личные канцелярские изделия (например, блокнот) или именная посуда (кружки, чашки и т.п.). Хотя, разумеется, прежде всего следует полагаться на персональные вкусы человека, которого предстоит порадовать презентом.
В любом случае, заверили эксперты, он обязательно будет рад любому подарку, подаренному от души.
Общество
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 03:00