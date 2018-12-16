Эксперты поделились мнением, каким должен быть идеальный подарок





Первым фактором, по мнению экспертов, является долгосрочность использования подарка. Это играет важную роль, ведь каким бы эффектным ни был презент - поздравляемый человек обязательно захочет пользоваться им ежедневно и долго.Думая о том, чем же порадовать коллег или знакомых, не нужно обманывать себя стереотипом, что одинаковые подарки для разных людей не принесут радости. Совсем наоборот, если подарок будет интересным - ему будут рады все.Очень мудрым решением будет спросить у будущего получателя, какой подарок он желал бы получить. А еще лучше - проявив внимательность к близкому человеку, заблаговременно узнать об этом самому. Впрочем, очень часто в семьях существует даже традиция составлять целые подарочные списки с расчетом пожеланий каждого члена семьи.Если говорить о вопросе конкретно, то, по словам исследователей, очень хороши в качестве подарка личные канцелярские изделия (например, блокнот) или именная посуда (кружки, чашки и т.п.). Хотя, разумеется, прежде всего следует полагаться на персональные вкусы человека, которого предстоит порадовать презентом.В любом случае, заверили эксперты, он обязательно будет рад любому подарку, подаренному от души.