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SpaceX отправит людей на Марс в течении следующих 10 лет

Сотрудники SpaceX заявили, что отправят людей на Марс в течении следующих 10 лет. В настоящий момент инженеры компании разрабатывают космический челнок, способный доставить экипаж на планету.
SpaceX отправит людей на Марс в течении следующих 10 лет

В интервью на радиопрограмме Marketplace NRP президент SpaceX Гвин Шотвелл заявила, в течении следующих 10 лет компания осуществит возможность доставки людей на Марс. По её словам, инженеры создадут аппарат способный отправить экипаж на космический объект и доставить его обратно на Землю. Она отметила, что 10 лет приблизительный срок разработки проекта, однако они могут завершить его и раньше. Шотвел напомнила о проекте Falcon 9. Его разработка началась в 2006 году, а завершилась в 2010. Президент SpaceX подытожила, что за 16 лет работы они уже достигли многого: 65 запусков Falcon Heavy, 16 миссий на МКС, а также завершенная и готовая к эксплуатации космическая капсула для экипажа.

Напомним, SpaceX основана Илоном Маском в 2002 году, в настоящий момент сотрудники компании трудятся над разработкой сверхмощной большой ракеты с рабочим названием «Звездолёт». Её функция заключается в безопасной транспортировке пассажиров на Марс с последующим их возвращением на Землю.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 02:00

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