Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в Instagram

На своей странице в Instagram известный исполнитель Сергей Лазарев, разместил пост, в котором поделился с подписчиками воспоминаниями и рассказал о работе над новым альбомом. Музыкант вспомнил, что сегодня исполняется год с момента выхода альбома «В эпицентре» с очень личными композициями.Также, певец упомянул, что на основе сборника было создано шоу «N-Tour», с которым он сейчас гастролирует. В публикации Лазарев признался, что перед выходом альбома, очень волновался, из-за того, что многие песни носят в себе пережитые им чувства: «Очень многое выстрадано и прочувствовано на своем опыте… Альбом, которым я горжусь», - написал Сергей.Похваставшись, что существующий альбом стал «Лучшим альбомом года» по версии МузТВ, Сергей Лазарев рассказал, что последнее время усиленно работает над новым сборником.«Обещаю, что новый альбом, который я сейчас пишу и который выйдет в 2019 году, вас тоже не разочарует», написал певец.