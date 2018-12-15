АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в Instagram

Российский певец Сергей Лазарев анонсировал новый альбом, над которым сейчас работает. Об этом артист рассказал поклонникам в личном блоге социальной сети Instagram.
Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в Instagram

На своей странице в Instagram известный исполнитель Сергей Лазарев, разместил пост, в котором поделился с подписчиками воспоминаниями и рассказал о работе над новым альбомом. Музыкант вспомнил, что сегодня исполняется год с момента выхода альбома «В эпицентре» с очень личными композициями.

Также, певец упомянул, что на основе сборника было создано шоу «N-Tour», с которым он сейчас гастролирует. В публикации Лазарев признался, что перед выходом альбома, очень волновался, из-за того, что многие песни носят в себе пережитые им чувства: «Очень многое выстрадано и прочувствовано на своем опыте… Альбом, которым я горжусь», - написал Сергей.

Похваставшись, что существующий альбом стал «Лучшим альбомом года» по версии МузТВ, Сергей Лазарев рассказал, что последнее время усиленно работает над новым сборником.

«Обещаю, что новый альбом, который я сейчас пишу и который выйдет в 2019 году, вас тоже не разочарует», написал певец.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом в
Ирина Шейк показала поклонникам фото второго
Селин Дион удивила поклонников кардинальной
Техника от Apple стала самой желанной в качестве
Ирина Пинчук побывала на свидании с Владом Кадони
Звезда "Дома-2" Александра Гозиас заявила, что на
Юлия Савичева в Instagram выложила снимок в
Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты
Денис Лебедев в Instagram показал свою новую
Константин Меладзе спас подопечную Шнурова
Владимир Путин поддержал идею провести Год
Таня Терешина удивила поклонников необычным
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для
Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Просмотреть все новости