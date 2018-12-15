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Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой свадебный танец

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что совсем скоро состоится свадьба Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Ребята полным ходом занимаются организацией торжества: выбирают ресторан и меню, утверждают список гостей, ищут наряды, а также разучивают номера.

Так, в одном из последних эфиров Андрей Черкасов пришел в гости к Саше и Иосифу, дабы проверить, на какой стадии сейчас находится подготовка. В частности, он попросил их показать танец молодоженов.

Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой свадебный танец

В итоге возлюбленные вышли в центр комнаты и показали 30 секунд выученного вальса под песню Ольги Бузовой «Принимай меня».

Ведущему было интересно наблюдать за тем, как двигается самая оригинальная и неординарная пара реалити-шоу. Он обратил внимание на то, что Оганесян практически не зацикливается на своих движениях, а вот Черно все время смотрит на свои ноги, пытаясь не запутаться и не забыть движения.

Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой свадебный танец

Кроме того, Черкасов хотел показать молодому человеку, как нужно ловить свою возлюбленную, однако уронил Сашу на пол, не выдержав ее веса.

Поклонников телестройки очень развеселил этот эпизод и в социальных сетях они очень активно его обсуждали. Одни просто смеялись, а другие поражались тому, как Оганесян держит 130-килограммовую Черно, если даже бравый офицер при всем желании не смог этого сделать.

Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой свадебный танец



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:18

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