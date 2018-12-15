Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой свадебный танец





Так, в одном из последних эфиров Андрей Черкасов пришел в гости к Саше и Иосифу, дабы проверить, на какой стадии сейчас находится подготовка. В частности, он попросил их показать танец молодоженов.В итоге возлюбленные вышли в центр комнаты и показали 30 секунд выученного вальса под песню Ольги Бузовой «Принимай меня».Ведущему было интересно наблюдать за тем, как двигается самая оригинальная и неординарная пара реалити-шоу. Он обратил внимание на то, что Оганесян практически не зацикливается на своих движениях, а вот Черно все время смотрит на свои ноги, пытаясь не запутаться и не забыть движения.Кроме того, Черкасов хотел показать молодому человеку, как нужно ловить свою возлюбленную, однако уронил Сашу на пол, не выдержав ее веса.Поклонников телестройки очень развеселил этот эпизод и в социальных сетях они очень активно его обсуждали. Одни просто смеялись, а другие поражались тому, как Оганесян держит 130-килограммовую Черно, если даже бравый офицер при всем желании не смог этого сделать.