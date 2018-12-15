Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты укладки волос
Любовь Успенская выложила в Instagram новое фото с публикацией. Певица в ней расскрыла секреты укладки волос.
Успенская захотела немного повеселить пользователей Сети. Она выложила снимок, в котором показала, как она укладывает волосы. Уже много лет образ певицы остаётся неизменным. Вследствие этого многим фанатам интересно, как знаменитость делает свою причёску. На фото видно, что у артистки на голове находится несколько расчёсок. На них певица накрутила пряди волос.
Фолловеры отметили чувство юмора Любови Успенской. Некоторые отметили, что в таком виде знаменитость остаётся всё равно красивой. Ряд фолловеров заметили, что извлечь расчёску из спутанных волос будет не просто и болезненно. Возможно, часть из них нужно будет состригать.
Успенская захотела немного повеселить пользователей Сети. Она выложила снимок, в котором показала, как она укладывает волосы. Уже много лет образ певицы остаётся неизменным. Вследствие этого многим фанатам интересно, как знаменитость делает свою причёску. На фото видно, что у артистки на голове находится несколько расчёсок. На них певица накрутила пряди волос.
Фолловеры отметили чувство юмора Любови Успенской. Некоторые отметили, что в таком виде знаменитость остаётся всё равно красивой. Ряд фолловеров заметили, что извлечь расчёску из спутанных волос будет не просто и болезненно. Возможно, часть из них нужно будет состригать.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:07