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Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты укладки волос

Любовь Успенская выложила в Instagram новое фото с публикацией. Певица в ней расскрыла секреты укладки волос.

Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты укладки волос


Успенская захотела немного повеселить пользователей Сети. Она выложила снимок, в котором показала, как она укладывает волосы. Уже много лет образ певицы остаётся неизменным. Вследствие этого многим фанатам интересно, как знаменитость делает свою причёску. На фото видно, что у артистки на голове находится несколько расчёсок. На них певица накрутила пряди волос.

Фолловеры отметили чувство юмора Любови Успенской. Некоторые отметили, что в таком виде знаменитость остаётся всё равно красивой. Ряд фолловеров заметили, что извлечь расчёску из спутанных волос будет не просто и болезненно. Возможно, часть из них нужно будет состригать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:07

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