Любовь Успенская в Instagram раскрыла секреты укладки волос

Успенская захотела немного повеселить пользователей Сети. Она выложила снимок, в котором показала, как она укладывает волосы. Уже много лет образ певицы остаётся неизменным. Вследствие этого многим фанатам интересно, как знаменитость делает свою причёску. На фото видно, что у артистки на голове находится несколько расчёсок. На них певица накрутила пряди волос.Фолловеры отметили чувство юмора Любови Успенской. Некоторые отметили, что в таком виде знаменитость остаётся всё равно красивой. Ряд фолловеров заметили, что извлечь расчёску из спутанных волос будет не просто и болезненно. Возможно, часть из них нужно будет состригать.