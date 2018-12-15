АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в Instagram своего сына Даниэля Гусева

Евгения Феофилактова выставила поздравительный пост, который посвятила своему любимому сыну Даниэлю.

Бывшая участница "Дома-2" Евгения Феофилактова нашла свою любовь на телепроекте и ушла за периметр с Антоном Гусевым.

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в Instagram своего сына Даниэля Гусева

У пары родился ребёнок, которого они назвали Даниэль. Вместе Антон и Евгения строили общий бизнес и семью, но в один момент что-то пошло не так. Антон закрутил роман с участницей "Дома-2" Викторией Романец, которая буквально убежала от отношений с Андреем Черкасовым.

После этого, Евгения стала воспитывать сына одна. Но, несмотря на непростую ситуацию между родителями, ребёнок рос в любви и получал внимание, как от Антона, так и от Евгении. Более того, мама ребёнка никогда не препятствовала общению Даниэля и Виктории Романец.

Евгения Феофилактова после того, как опубликовала пост получила множество поздравлений и от подписчиков, которых поблагодарила.

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в Instagram своего сына Даниэля Гусева

В stories у молодой мамочки весь день появляются видео с детского праздника. Даниэлю несказанно повезло, ведь о таком Дне рождении мечтает каждый ребёнок. Он счастлив, а это самое главное для обоих родителей.

Бывшая участница "Дома-2" также отметила, что её маленький сын растёт настоящим мужчиной. Он постоянно проявляет инициативу помочь Евгении, пытается освободить маму от тяжёлых сумок. Евгения, конечно, не разрешает ребёнку поднимать тяжести, говоря, что ей не тяжело, но в душе ей очень приятно, что рядом с ней настоящий мужчина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для
Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих
Кроссворды и судоку не спасают от старческого
Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина
Автомобильный блогер поделился в Сети
В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4
В Австралии охотник обнаружил неизвестное
Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева
Названа примерная стоимость гибкого смартфона
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе
Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот
Евгений Петросян не может смириться со смертью
Просмотреть все новости