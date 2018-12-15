Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в Instagram своего сына Даниэля Гусева

Бывшая участница "Дома-2" Евгения Феофилактова нашла свою любовь на телепроекте и ушла за периметр с Антоном Гусевым.У пары родился ребёнок, которого они назвали Даниэль. Вместе Антон и Евгения строили общий бизнес и семью, но в один момент что-то пошло не так. Антон закрутил роман с участницей "Дома-2" Викторией Романец, которая буквально убежала от отношений с Андреем Черкасовым.После этого, Евгения стала воспитывать сына одна. Но, несмотря на непростую ситуацию между родителями, ребёнок рос в любви и получал внимание, как от Антона, так и от Евгении. Более того, мама ребёнка никогда не препятствовала общению Даниэля и Виктории Романец.Евгения Феофилактова после того, как опубликовала пост получила множество поздравлений и от подписчиков, которых поблагодарила.В stories у молодой мамочки весь день появляются видео с детского праздника. Даниэлю несказанно повезло, ведь о таком Дне рождении мечтает каждый ребёнок. Он счастлив, а это самое главное для обоих родителей.Бывшая участница "Дома-2" также отметила, что её маленький сын растёт настоящим мужчиной. Он постоянно проявляет инициативу помочь Евгении, пытается освободить маму от тяжёлых сумок. Евгения, конечно, не разрешает ребёнку поднимать тяжести, говоря, что ей не тяжело, но в душе ей очень приятно, что рядом с ней настоящий мужчина.