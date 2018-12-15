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Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от полёта на вертолёте Путина над Петербургом

Тяжелобольной мальчик Артём поделился впечатлениями от полёта на личном вертолёте Владимира Путина над Санкт-Петербургом. Президент исполнил желание жителя Ленобласти в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной".
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от полёта на вертолёте Путина над Петербургом

Перед заседанием Совета по искусству и культуре в Петербурге Путин устроил тяжелобольному мальчику Артёму экскурсию на вертолёте. Письмо жителя посёлка Тайцы попало к волонтёрам, организовавшим проект "Мечтай со мной". Добровольцы решили исполнить новогодние желания неизлечимо больных детей, а президент России, поддержав инициативу, взял себе 5 конвертов.

Поскольку Артём мечтал посмотреть на любимый город с высоты, Путин лично проводил мальчика, его брата и родителей к президентскому вертолёту. Перед этим семья выпила чай с главой страны и получила праздничные подарки. В кабине вертолёта братья увлечённо рассматривали Петербург из иллюминаторов, делясь впечатлениями с помощью наушников.

Затем мальчиков пригласили к пилотам, показав, как управляют летательным средством. Артём признался, что летать ему страшно не было, а больше всего с высоты понравился вид на "Лахта-центр". Его брату было интересно наблюдать за стадионом.

"Не ждал, что будет настолько красиво, - признался мальчик. - Мечты сбываются".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:28

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