Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от полёта на вертолёте Путина над Петербургом

"Не ждал, что будет настолько красиво, - признался мальчик. - Мечты сбываются".





Перед заседанием Совета по искусству и культуре в Петербурге Путин устроил тяжелобольному мальчику Артёму экскурсию на вертолёте. Письмо жителя посёлка Тайцы попало к волонтёрам, организовавшим проект "Мечтай со мной". Добровольцы решили исполнить новогодние желания неизлечимо больных детей, а президент России, поддержав инициативу, взял себе 5 конвертов.Поскольку Артём мечтал посмотреть на любимый город с высоты, Путин лично проводил мальчика, его брата и родителей к президентскому вертолёту. Перед этим семья выпила чай с главой страны и получила праздничные подарки. В кабине вертолёта братья увлечённо рассматривали Петербург из иллюминаторов, делясь впечатлениями с помощью наушников.Затем мальчиков пригласили к пилотам, показав, как управляют летательным средством. Артём признался, что летать ему страшно не было, а больше всего с высоты понравился вид на "Лахта-центр". Его брату было интересно наблюдать за стадионом.