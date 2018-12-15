Приложение WhatsApp получит режим «картинка в картинке»





Данный режим ранее представлен на устройствах от Apple. Обладателям iPhone доступна возможность быстрого ответа на появляющиеся в верхнем окне сообщения. Затем эта же функция появилась в мобильных версиях соцсетей Instagram и Facebook. Теперь ожидается, что режим дополнительного окна станет доступен в WhatsApp.На данный момент неизвестна информация о дате внедрения данного обновления. Из инсайдерских источников известно, что разработчики WhatsApp запланировали частичное обновление интерфейса приложения на вторую половину 2019 года.