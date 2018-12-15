Приложение WhatsApp получит режим «картинка в картинке»
По заявлениям представителей компании, есть вероятность, что в приложении WhatsApp появится новая функция. Речь идёт о режиме «картинка в картинке».
Данный режим ранее представлен на устройствах от Apple. Обладателям iPhone доступна возможность быстрого ответа на появляющиеся в верхнем окне сообщения. Затем эта же функция появилась в мобильных версиях соцсетей Instagram и Facebook. Теперь ожидается, что режим дополнительного окна станет доступен в WhatsApp.
На данный момент неизвестна информация о дате внедрения данного обновления. Из инсайдерских источников известно, что разработчики WhatsApp запланировали частичное обновление интерфейса приложения на вторую половину 2019 года.
Данный режим ранее представлен на устройствах от Apple. Обладателям iPhone доступна возможность быстрого ответа на появляющиеся в верхнем окне сообщения. Затем эта же функция появилась в мобильных версиях соцсетей Instagram и Facebook. Теперь ожидается, что режим дополнительного окна станет доступен в WhatsApp.
На данный момент неизвестна информация о дате внедрения данного обновления. Из инсайдерских источников известно, что разработчики WhatsApp запланировали частичное обновление интерфейса приложения на вторую половину 2019 года.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:00