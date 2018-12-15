АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Приложение WhatsApp получит режим «картинка в картинке»

По заявлениям представителей компании, есть вероятность, что в приложении WhatsApp появится новая функция. Речь идёт о режиме «картинка в картинке».
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в картинке»

Данный режим ранее представлен на устройствах от Apple. Обладателям iPhone доступна возможность быстрого ответа на появляющиеся в верхнем окне сообщения. Затем эта же функция появилась в мобильных версиях соцсетей Instagram и Facebook. Теперь ожидается, что режим дополнительного окна станет доступен в WhatsApp.

На данный момент неизвестна информация о дате внедрения данного обновления. Из инсайдерских источников известно, что разработчики WhatsApp запланировали частичное обновление интерфейса приложения на вторую половину 2019 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для
Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих
Кроссворды и судоку не спасают от старческого
Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина
Автомобильный блогер поделился в Сети
В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4
В Австралии охотник обнаружил неизвестное
Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева
Названа примерная стоимость гибкого смартфона
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе
Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот
Евгений Петросян не может смириться со смертью
Просмотреть все новости