Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с вызывающими рак канцерогенами





Надежда Студенкова, будучи врачом-диетологом из волгоградского комитета здравоохранения, порекомендовала отказаться от копчёных продуктов. Из способов приготовления пищи данная обработка является самой небезопасной. При копчении из древесины выделяются канцерогены, которые остаются в тканях мяса или рыбы.Такие вредные вещества были и в самых древних копчёностях, однако до развития науки люди попросту не догадывались об их вреде. Частое употребление такой пищи может привести к самым пагубным последствиям, включая раковые заболевания.Кроме того, в копчёной колбасе очень много соли. Её избыток не лучшим образом сказывается на почках, сердце и кишечнике.Копчёности перед непосредственным приготовлением вымачивают в рассоле. Людям, страдающим заболеваниями внутренних органов или ожирением диетологи советуют категорически отказаться от столь опасной еды или заменить её колбасами и морепродуктами, изготовленными другими способами.