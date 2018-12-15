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Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с вызывающими рак канцерогенами

Диетологи рекомендуют отказаться на новогодние праздники от копчёностей с вызывающими рак канцерогенами. Вредные вещества попадают в мясо во время копчения.
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с вызывающими рак канцерогенами

Надежда Студенкова, будучи врачом-диетологом из волгоградского комитета здравоохранения, порекомендовала отказаться от копчёных продуктов. Из способов приготовления пищи данная обработка является самой небезопасной. При копчении из древесины выделяются канцерогены, которые остаются в тканях мяса или рыбы.

Такие вредные вещества были и в самых древних копчёностях, однако до развития науки люди попросту не догадывались об их вреде. Частое употребление такой пищи может привести к самым пагубным последствиям, включая раковые заболевания.

Кроме того, в копчёной колбасе очень много соли. Её избыток не лучшим образом сказывается на почках, сердце и кишечнике.

Копчёности перед непосредственным приготовлением вымачивают в рассоле. Людям, страдающим заболеваниями внутренних органов или ожирением диетологи советуют категорически отказаться от столь опасной еды или заменить её колбасами и морепродуктами, изготовленными другими способами.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:37

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