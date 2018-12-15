АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим салоном

Специалисты анонсировали рейтинг авто, имеющих лучший салон. Речь идёт о транспортных средствах, которые выпустили в текущем году. Первое место заняла версия Audi Q5.

Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим салоном


Пятое место в ТОП досталось версии Volvo XC60, которая получила полностью измененный интерьер. Торпеда разместила на себе сенсорный дисплей, который позволяет осуществлять контроль мультимедийной системы, а также бортового компьютера. Экспертами также была оценена качественная отделка салона и ряд прочих особенностей. На четвёртой позиции оказалась Mazda CX-9. При этом интерьер транспортного средства довольно удобный и просторный.

На третьем месте размещается Kia Stinger. Авто похоже визуально на спортивный седан. Салон машины вмещает в себе удобные сидения, а также функциональную торпеду. На втором месте оказался Genesis G80. Первое место досталось Audi Q5. В авто имеется большой сенсорный дисплей, а также система Virtual Cockpit.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты из JeDesign сделали из версии SEAT
Тяжелобольной мальчик рассказал о впечатлениях от
Бывшая участница Дома-2 Алеся Клочко поделилась с
Александра Черно и Иосиф Оганесян показали свой
Ангелина Вовк рассказала, почему не появилась на
В Москве Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни
В британском городе Честер случился пожар в
Приложение WhatsApp получит режим «картинка в
Кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 000 000 рублей
Ани Лорак показала неудачное фото с Татьяной
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова поздравила в
Диетологи рекомендуют отказаться от копчёностей с
У Ольги Жариковой не всегда были хорошие
Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в
Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим
Дима Билан и Александр Филин спели дуэтом для
Алексей Кортнев и его коллектив "Несчастный
Устройство iPad Pro продается со скидкой в 200
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих
Кроссворды и судоку не спасают от старческого
Звезды «Дома-2» Алексей Самсонов и Юлия Щаулина
Автомобильный блогер поделился в Сети
В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4
В Австралии охотник обнаружил неизвестное
Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева
Названа примерная стоимость гибкого смартфона
Дворецкий посоветовал Меган Маркл держаться ближе
Уфологи: На южном полюсе Марса обнаружены "купола
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила тот
Евгений Петросян не может смириться со смертью
Просмотреть все новости