Эксперты анонсировали рейтинг авто с лучшим салоном





Пятое место в ТОП досталось версии Volvo XC60, которая получила полностью измененный интерьер. Торпеда разместила на себе сенсорный дисплей, который позволяет осуществлять контроль мультимедийной системы, а также бортового компьютера. Экспертами также была оценена качественная отделка салона и ряд прочих особенностей. На четвёртой позиции оказалась Mazda CX-9. При этом интерьер транспортного средства довольно удобный и просторный.На третьем месте размещается Kia Stinger. Авто похоже визуально на спортивный седан. Салон машины вмещает в себе удобные сидения, а также функциональную торпеду. На втором месте оказался Genesis G80. Первое место досталось Audi Q5. В авто имеется большой сенсорный дисплей, а также система Virtual Cockpit.