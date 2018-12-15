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Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева

Экс-участнице телепроекта «Дом-2» Виктории Романец рассказали о неверности ее любимого супруга Антона Гусева.

Многочисленные интернет-пользователи по-прежнему подозревают, что Антон только хвастается большим заработком, а сам на самом деле живет за счет богатых родителей Виктории. Парочка не единожды расставалась и заявляла о том, что больше никогда не будет вместе, однако потом всегда мирилась.

Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что с Романец вышла на связь некая девушка, которую зовут Анастасия. Блондинка сообщила длинноволосой красавице, что на самом деле ее супруг Антон во время якобы «деловых» встреч занимается не решением проблем связанных с его сетевым бизнесом, а изменяет ей.

Анастасия подчеркнула, что готова предоставить Виктории доказательства того, что она говорит правду. У нее будто бы имеется любовная переписка с Гусевым, в которой Антон не только высылал ей фотографии своих интимных мест, но и в довольно откровенной форме предлагал повторить «волшебство».

Виктории Романец сообщили об измене Антона Гусева

Стоит отметить, что фолловеры в то, что у Гусева появилась любовница верят, так как многие из них хорошо помнят, как Антон, будучи еще женатым мужчиной, начал «ходить налево» и изменять Евгении Феофилактовой с ее близкой подругой Викторией Романец, которая в итоге стала его второй женой.

«У Гусева в крови ходить налево! А Романец пусть ловит бумеранг! Мне ее вообще не жалко!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02

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