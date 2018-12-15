В Египте найдена нетронутая гробница возрастом 4 тысячи лет





В Египте неподалёку от старинного города Бехдет нашли 4-тысячелетнюю гробницу рекордно крупных размеров. Храмовый комплекс Гебель-эс-Сисила возвели добытчики песчаника, которые отгружали камень в Фивы и Луксор по Нилу. Поскольку население Бехдета росло, уже в самом поселении начали строить монументы, а также разбили огромных размеров усыпальницу.Как рассказывает Мария Нильссон, участвующая в раскопках, 3 поколения египтян хоронили на кладбище своих покойных, которых собралось больше 60 человек. Третья часть умерших является детьми. Так, в двух саркофагах учёные нашли тела девочек младенческого и детского возраста.Археологам понадобится время, чтобы извлечь все мумии и артефакты, поскольку часть комплекса оказалась затоплена или засыпана илом и песком. Также до усыпальницы добрались расхитители, но много реликвий они не унесли.Учёные передали в музей найденную погребальную утварь, украшения и амулеты, в том числе оберег с иероглифами. Отметим, что датировка кладбища в Гебель-эс-Сисила совпадает с правлением Тутанхамона и периодом Нового Царства.