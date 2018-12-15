В Австралии охотник обнаружил неизвестное существо со светящимися красными глазами





Автор видеоролика рассказал, что собирался просто пострелять дичь, однако неожиданно встретил нечто странное. Существо скрывалось между деревьями, а его глаза горели как яркие огни. Когда охотник посветил в сторону загадочной фигуры фонариком, то заметил, как красные огоньки на серой голове скрылись в гуще леса.После встречи с неизведанным австралиец поспешил покинуть территорию леса, боясь, что сам станет чьей-то добычей. Ролик с таинственным существом активно обсуждают в Сети. Кое-кто из пользователей предположил, что автор заснял нечто вроде привидения. Некоторые юзеры уверены, что это был криптид, например йети. Нашлись и те, кто считает, что австралийский лес решил посетить один из гуманоидов. Скептики отрицают все вышеизложенные теории, заявляя, что у страха глаза, как говорится, велики.