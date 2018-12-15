Учёные: 50-летнее изучение околосмертного опыта доказало существование души





Независимые эксперты считают: наука, посвятившая 50 лет изучению души, может твёрдо утверждать, что она существует. Многочисленные опыты принадлежат Майклу Ньюману, гипнотерапевту, разработавшему методику перенесения в прошлую жизнь. Исследователь провёл беседы с 7 тысячами пациентами, которые подробно рассказали о своих прежних инкарнациях.После погружения в другие реальности восприятие действительности подопечных Ньюмана сильно изменилось. Как говорил Никола Тесла, настанет время, когда наука изучит такие явления. Тогда за считанные годы человечество обретёт больше знаний и опыта, чем за все прожитые тысячелетия.Приверженцы гипотезы о бессмертии души полагают, что она проходит некий туннель не только после смерти тела, но и в момент следующего рождения. Во время родов физический шок превышает тот, который испытывает умирающий. На Земле нефизические субстанции объединяются по сходным характеристикам. Связь с другой реальностью происходит благодаря телепатии.