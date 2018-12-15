На видео космического корабля Dragon появился загадочный треугольный объект





Возглавляемая Илоном Маском SpaceX отправила на орбиту беспилотный корабль Dragon, который засняли с МКС рядом с неизвестным треугольным объектом. В кадре появился момент, когда под руководством капитана Александра Герста сотрудники станции механической рукой захватывали капсулу с грузом. Манёвр происходил в 400 километрах над Тихим океаном.Руководство МКС позаботилось о том, чтобы транслировать на Землю процесс стыковки с Dradon. Однако, помимо работы космических аппаратов, зрители рассмотрели на заднем плане треугольный НЛО красного цвета. Предположительно, обшивка неизвестного корабля отражала солнечный свет, либо его испускала двигательная установка.Пользователи Сети предположили, что к Dragon подлетел мифический "TR-3B Astra", собранный силами ВВС США с использованием инопланетных технологий. Другие уфологи считают, что пришельцы сами следили за стыковкой со своего судна. Как думают сторонники теории заговора, SpaceX и МКС намеренно поймали в кадр инопланетян, чтобы раскрыть человечеству правду.