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На видео космического корабля Dragon появился загадочный треугольный объект

На видео космического корабля Dragon, снятого с борта МКС, появился загадочный треугольный объект. Уфологи предполагают, что учёные намеренно показали людям инопланетный шаттл.
На видео космического корабля Dragon появился загадочный треугольный объект

Возглавляемая Илоном Маском SpaceX отправила на орбиту беспилотный корабль Dragon, который засняли с МКС рядом с неизвестным треугольным объектом. В кадре появился момент, когда под руководством капитана Александра Герста сотрудники станции механической рукой захватывали капсулу с грузом. Манёвр происходил в 400 километрах над Тихим океаном.

Руководство МКС позаботилось о том, чтобы транслировать на Землю процесс стыковки с Dradon. Однако, помимо работы космических аппаратов, зрители рассмотрели на заднем плане треугольный НЛО красного цвета. Предположительно, обшивка неизвестного корабля отражала солнечный свет, либо его испускала двигательная установка.

Пользователи Сети предположили, что к Dragon подлетел мифический "TR-3B Astra", собранный силами ВВС США с использованием инопланетных технологий. Другие уфологи считают, что пришельцы сами следили за стыковкой со своего судна. Как думают сторонники теории заговора, SpaceX и МКС намеренно поймали в кадр инопланетян, чтобы раскрыть человечеству правду.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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