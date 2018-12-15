Бывший редактор Олег Лоскутов разоблачил "Битву экстрасенсов" во время беседы с журналистами





Экс-редактор Олег Лоскутов беседуя с журналистами рассказал, что на "Битву экстрасенсов" берут только тех людей, которые хорошо могут работать с мимикой, голосом и микрофоном. Также он поведал, что биография всех участников не является правдой, она просто придумана. Всем магам на шоу дают подсказки, ведь по-другому они бы не справились с заданиями, и "Битва экстрасенсов" была бы закрыта.В доказательство своих слов Олег Лоскутов рассказал, что испытание по упавшему самолету в "Шереметьево" готовил именно он. Тогда ему пришлось завести новую электронную почту, куда приходила вся информация об катастрофе. После чего эти данные изучали и на испытание маги приезжали уже подготовленные. Все это было сделано лишь для того, чтобы зритель продолжал смотреть шоу "Битва экстрасенсов".