Алексей Безус заявил, что не видел будущего с Татой Абрамсон, поэтому отказал ей





Всем известно, что Алексей очень любит оказываться в центре самых громких историй реалити-шоу «Дом-2». Избранник Милены Безбородовой будто имеет какой-то дар, с помощью которого он устраивает вокруг себя шум и настоящий хаос. Не стала исключением и связь Безуса с экс-женой Блюменкранца – Татой, которую до сих пор продолжают обсуждать в социальных сетях.Долгое время Леша пытался избегать вопросов, который касались его интрижки с Абрамсон. Только теперь Безус решил рассказать, что же на самом деле произошло тогда в гостинице на Сейшельских островах, куда они с Татой отправились без камер, и почему он отказал блондинке.По словам избранника Безбородовой, Абрамсон не является той женщиной, с которой он хотел быть, так как считает Тату «девушкой другого полета» и «другого мира». Выяснилось, что Безус сразу же понял, что у него не будет будущего с бывшей супругой Валерия.Также Алексей рассказал, что на самом деле между ними с Татой никогда не было «волшебства» и они только целовались. Стоит подчеркнуть, что слова Безуса подтвердил и детектор лжи, который ему пришлось не так давно пройти.К слову, зрители «Дома-2» до сих пор уверены в том, что Леша хотел при помощи связи с Татой увеличить себе популярность и получить прибавку к зарплате на проекте.