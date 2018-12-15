АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Алексей Безус заявил, что не видел будущего с Татой Абрамсон, поэтому отказал ей

Безус решил вспомнить в одном из интервью бывшую супругу Валерия Блюменкранца – Тату Абрамсон и рассказал, почему отказался строить с девушкой отношения.

Всем известно, что Алексей очень любит оказываться в центре самых громких историй реалити-шоу «Дом-2». Избранник Милены Безбородовой будто имеет какой-то дар, с помощью которого он устраивает вокруг себя шум и настоящий хаос. Не стала исключением и связь Безуса с экс-женой Блюменкранца – Татой, которую до сих пор продолжают обсуждать в социальных сетях.

Алексей Безус заявил, что не видел будущего с Татой Абрамсон, поэтому отказал ей

Долгое время Леша пытался избегать вопросов, который касались его интрижки с Абрамсон. Только теперь Безус решил рассказать, что же на самом деле произошло тогда в гостинице на Сейшельских островах, куда они с Татой отправились без камер, и почему он отказал блондинке.

По словам избранника Безбородовой, Абрамсон не является той женщиной, с которой он хотел быть, так как считает Тату «девушкой другого полета» и «другого мира». Выяснилось, что Безус сразу же понял, что у него не будет будущего с бывшей супругой Валерия.

Алексей Безус заявил, что не видел будущего с Татой Абрамсон, поэтому отказал ей

Также Алексей рассказал, что на самом деле между ними с Татой никогда не было «волшебства» и они только целовались. Стоит подчеркнуть, что слова Безуса подтвердил и детектор лжи, который ему пришлось не так давно пройти.

К слову, зрители «Дома-2» до сих пор уверены в том, что Леша хотел при помощи связи с Татой увеличить себе популярность и получить прибавку к зарплате на проекте.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе
Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу
На видео космического корабля Dragon появился
Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат
Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой
Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального
Бывший редактор Олег Лоскутов разоблачил "Битву
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над
За сердце Валерия Блюменкранца сражается сразу
«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер»,
Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени
В Сети обнародована информация о наушниках COWON
Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих
Планшет Alldocube M8 наделили процессором
Алексей Безус заявил, что не видел будущего с
Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Просмотреть все новости