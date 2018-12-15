Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну Даниэлю дорогостоящий смартфон

На днях сын Антона и Евгении Феофилактовой – Даниэль отпраздновал свой шестой день рождение. Как выяснилось, свой праздник мальчик провел в компании любимого папы.С самого утра Гусев опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором публично поздравил своего сына с днем рождения. К своему трогательному посту экс-участник «Дома-2» прикрепил архивную фотографию.По словам Антона, он до сих порт помнит 14 декабря 2012 года, ведь именно в этот день на свет появился его «чемпион». Бывший возлюбленный Евгении подчеркнул, что очень сильно любит и гордится своим «сынулей», так как он растет очень красивым, умным, талантливым и целеустремленным мальчиком. Также Антон добавил, что в праздник Даниэля намерен провести весь день с наследником.Выяснилось, что Гусев на самом деле рано утром забрал 6-летнего Даниэля у мамы и поехал с ним в развлекательный центр, а потом в шикарный ресторан, где преподнес мальчику дорогостоящий смартфон, о котором его продолжатель так давно мечтал. Чтобы порадовать наследника, как удалось узнать нашим журналистам, Антон отдал примерно 70 тысяч рублей.Зная любовь Гусева к социальным сетях, не удивительно, что он тут же поделился фотографией Даниэля с новым гаджетом в личном микроблоге, под которой написал, что его сюрприз очень понравился сыну.