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Таинственное свечение сняли на камеру в парке Нового Орлеана

Таинственное голубое свечение в парке Нового Орлеана попало на снимок очевидца. Аномалию американец заметил во время просмотра полученного сюжета.
Таинственное свечение сняли на камеру в парке Нового Орлеана

Снимком неизвестного свечения в кроне деревьев поделился в Сети житель Нового Орлеана, входящего в штат Луизиана. Мужчина гулял по парку возле реки и заметил на берегу большую стаю уток. Фотограф сделал живописный кадр, однако ничего странного не заметил и отправился домой. Вечером следующего дня автор пересмотрел сделанные снимки и немало удивился, ведь на одном из них было яркое голубое свечение.

Оно не было похоже на искажение во время съёмки, а отчётливо просматривалось за ветвями деревьев на противоположном берегу реки. Американец отнёс устройство мастеру, но камера работала совершенно исправно.

Так и не разобравшись, с чем именно столкнулся, свидетель опубликовал кадр в интернете. Пользователи Сети предполагают, что перед ним открылся портал в другое измерение или возникла неизвестная энергетическая сущность.

Другие увидели в свечении оптическое явление, вроде болотного огонька. Такой феномен можно лицезреть и на видео, сделанном в Южной Америке другим очевидцем.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:28

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