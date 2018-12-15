Таинственное свечение сняли на камеру в парке Нового Орлеана





Снимком неизвестного свечения в кроне деревьев поделился в Сети житель Нового Орлеана, входящего в штат Луизиана. Мужчина гулял по парку возле реки и заметил на берегу большую стаю уток. Фотограф сделал живописный кадр, однако ничего странного не заметил и отправился домой. Вечером следующего дня автор пересмотрел сделанные снимки и немало удивился, ведь на одном из них было яркое голубое свечение.Оно не было похоже на искажение во время съёмки, а отчётливо просматривалось за ветвями деревьев на противоположном берегу реки. Американец отнёс устройство мастеру, но камера работала совершенно исправно.Так и не разобравшись, с чем именно столкнулся, свидетель опубликовал кадр в интернете. Пользователи Сети предполагают, что перед ним открылся портал в другое измерение или возникла неизвестная энергетическая сущность.Другие увидели в свечении оптическое явление, вроде болотного огонька. Такой феномен можно лицезреть и на видео, сделанном в Южной Америке другим очевидцем.