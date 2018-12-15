В центре Москвы злоумышленник ударил ножом полицейского





Сообщается, что ЧП имело место на Лесной улице около 2-го дома в 23:10. Сотрудник правоохранительных органов во время патрулирования улиц остановил прохожего, который показался ему подозрительным. Полицейский потребовал у незнакомца показать документы, однако тот вместо паспорта достал нож и ударил стража порядка в область груди.Затем преступник принялся бежать, но его попытка оказалась неудачной: второй полицейский, патрулировавший вместе с пострадавшим, после предупредительного выстрела задержал нарушителя закона.Согласно предоставленным данным, злоумышленнику не удалось причинить вред полицейскому, так как он был в бронежилете. Сейчас известно, что нападавший - 1994 года рождения. По факту деяния возбудили уголовное дело.