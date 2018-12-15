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В центре Москвы злоумышленник ударил ножом полицейского

В центре Москвы 14 декабря злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Подробности инцидента рассказали представители пресс-службы ГУ МВД столицы.
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом полицейского

Сообщается, что ЧП имело место на Лесной улице около 2-го дома в 23:10. Сотрудник правоохранительных органов во время патрулирования улиц остановил прохожего, который показался ему подозрительным. Полицейский потребовал у незнакомца показать документы, однако тот вместо паспорта достал нож и ударил стража порядка в область груди.

Затем преступник принялся бежать, но его попытка оказалась неудачной: второй полицейский, патрулировавший вместе с пострадавшим, после предупредительного выстрела задержал нарушителя закона.

Согласно предоставленным данным, злоумышленнику не удалось причинить вред полицейскому, так как он был в бронежилете. Сейчас известно, что нападавший - 1994 года рождения. По факту деяния возбудили уголовное дело.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:35

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