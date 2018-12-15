Максим Галкин удивил фанатов решением выступить на корпоративе перед Новым годом

Максим Галкин любит делиться с поклонниками своими планами и часто общается с ними при помощи социальных сетей. Несколько минут назад на странице супруга Примадонны появился новый пост. На снимке запечатлен Максим Галкин в аэропорту. В комментарии к публикации артист написал: "Полетел дальше по маршруту". Подписчики начали спрашивать у знаменитости, куда он собрался лететь, ведь в его афише нет гастролей в декабре. На вопросы своих фанатов юморист ответил сразу, он писал, что у него выступление на корпоративе. Такой ответ Максима Галкина очень удивил его подписчиков.Также многие заметили новую прическу артиста. В комментариях фанаты начали писать: "Максим! Крутая прическа!", "Не знала, что выступаете на корпоративах", "Класс, стильный парень!", "Красавчик, классная прическа, Вам очень идёт", "Макс! Вы всегда прекрасны! Удачи на корпоративе!". Всего за несколько десятков минут новый пост Максима Галкина собрал более 69 тысяч лайков.