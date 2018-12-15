АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Максим Галкин удивил фанатов решением выступить на корпоративе перед Новым годом

Максим Галкин опубликовал новый пост в Instagram , под которым пообщался со своими подписчиками. Фанаты артиста были удивлены его решением выступить на корпоративе перед Новым годом.

Максим Галкин удивил фанатов решением выступить на корпоративе перед Новым годом

Максим Галкин любит делиться с поклонниками своими планами и часто общается с ними при помощи социальных сетей. Несколько минут назад на странице супруга Примадонны появился новый пост. На снимке запечатлен Максим Галкин в аэропорту. В комментарии к публикации артист написал: "Полетел дальше по маршруту". Подписчики начали спрашивать у знаменитости, куда он собрался лететь, ведь в его афише нет гастролей в декабре. На вопросы своих фанатов юморист ответил сразу, он писал, что у него выступление на корпоративе. Такой ответ Максима Галкина очень удивил его подписчиков.

Также многие заметили новую прическу артиста. В комментариях фанаты начали писать: "Максим! Крутая прическа!", "Не знала, что выступаете на корпоративах", "Класс, стильный парень!", "Красавчик, классная прическа, Вам очень идёт", "Макс! Вы всегда прекрасны! Удачи на корпоративе!". Всего за несколько десятков минут новый пост Максима Галкина собрал более 69 тысяч лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Эксперты рассказали о правилах употребления
На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото
Сферообразные НЛО окружили Curiosity во время
Алексей Панин рассказал журналистам об отказе
Экстрасенс Эмма Райман рассказала, как удачно
Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного
Ксения Бородина пресекла незаконный заработок
Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен
Ученые раскрыли "секретное послание судного дня"
Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную
Яна Рудковская в красивом платье показала свою
Алиана Устиненко показала новую стрижку
В сервисе SQLite выявили новую уязвимость
Астрономы: Поглощение Млечным Путём соседней
Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала
Просмотреть все новости