Полина Гагарина рассказала фанатам о своем самочувствии в Instagram

Сейчас Полина Гагарина не может болеть: практически каждый день она дает концерты и готовится к новогодним проектам. Звезда российского шоу-бизнеса ищет выход из ситуации и надеется, что фолловеры помогут ей быстро избавиться от болевых ощущений в горле, не дающим нормально работать.Полина Гагарина просит у подписчиков дать рецепт "вылечиться за пять минут". Обеспокоенные состоянием здоровья кумира фанаты быстро отреагировали: "Коньяк, мед и лимон", "Гомеовокс для связок, вы наверняка не в теме", "Полюби баньку,что бы тебя парили с веничком,после парилки,в холодную воду", "Гвоздика, красный перец", "Обильное питье", "Красное вино подогреть и выпить на ночь", "Горячий чай и постельный режим, выздоравливайте!".