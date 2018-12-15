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Полина Гагарина рассказала фанатам о своем самочувствии в Instagram

Полина Гагарина недавно огорчила многочисленных фанатов сообщением о своей болезни, после чего решила рассказать о своем самочувствии в Instagram. Звезда попросила их посоветовать "быстрые" методы лечения, чтобы восстановить силы перед новогодними концертами.
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем самочувствии в Instagram

Сейчас Полина Гагарина не может болеть: практически каждый день она дает концерты и готовится к новогодним проектам. Звезда российского шоу-бизнеса ищет выход из ситуации и надеется, что фолловеры помогут ей быстро избавиться от болевых ощущений в горле, не дающим нормально работать.

Полина Гагарина просит у подписчиков дать рецепт "вылечиться за пять минут". Обеспокоенные состоянием здоровья кумира фанаты быстро отреагировали: "Коньяк, мед и лимон", "Гомеовокс для связок, вы наверняка не в теме", "Полюби баньку,что бы тебя парили с веничком,после парилки,в холодную воду", "Гвоздика, красный перец", "Обильное питье", "Красное вино подогреть и выпить на ночь", "Горячий чай и постельный режим, выздоравливайте!".



 
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ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:14

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