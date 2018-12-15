Алиана Устиненко показала новую стрижку

«У какого ты мастера стрижку делала? Алиана, разве не видно, что тебя общипали как курицу?! Кошмар просто! Теперь точно придется наращивать снова..» - написала одна из поклонниц Устиненко.

Не секрет, что Алиана, несмотря на то, что по-прежнему не встретила того «единственного» продолжает верить, что именно в стенах реалити-шоу она сможет создать нормальные и продолжительные отношения. Ну а пока вторая половинка Устиненко проходит очередной кастинг «Дома-2», девушке приходится активно заниматься своим внешним видом.Считанные часы назад Алиана разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала, чем закончился ее очередной поход в салон красоты. По словам участницы «Дома-2», она не знает, хочет ли оставлять такую длину волос или же все-таки нет.Оказывается, что Устиненко даже подумывает снова нарастить длинные локоны, так как с такой короткой стрижкой чувствует себя не очень комфортно. Отметим, что подписчики молодой мамочки тут же отреагировали на новую стрижку Алианы. По очереди они принялись заявлять, что девушке не идет рваная стрижка.Нужно сказать, что никому из подписчиков бывшей возлюбленной Гобозова не понравилась ее новая стрижка, а кое-кто из читателей продолжает высмеивать вкус Алианы, называя ее «деревенщиной».