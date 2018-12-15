Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен грядущему юбилею Юрия Николаева





15 декабря, на Первом канале пройдет программа «Сегодня вечером» героем, которой станет актер и ведущий Юрий Александрович Николаев. Весь эфир передачи будет посвящен семидесятилетнему юбилею артиста.В студию к ведущим Юлии Меньшовой и Максиму Галкину, поздравить юбиляра также, придут его супруга Элеонора и такие гости, как актер театра и кино Михаил Боярский, композитор и исполнитель Юрий Антонов, актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк, народная и эстрадная певица Надежда Бабкина, автор и исполнитель Юрий Лоза, актриса театра и кино Вера Алентьева, актер и продюсер Леонид Ярмольник, телеведущий и исполнитель песен Дмитрий Харатьян, российская певица Валерия, легендарная группа «Самоцветы», и многие другие известные представители российского шоубиза.Напомним, что эфир пройдет сегодня в 19.30