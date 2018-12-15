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Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен грядущему юбилею Юрия Николаева

На съемки популярной программы «Сегодня вечером» приглашен теле- и радио ведущий Юрий Николаев. Эфир сегодняшнего выпуска будет полностью посвящен завтрашнему юбилею народного артиста Российской Федерации.
Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен грядущему юбилею Юрия Николаева

15 декабря, на Первом канале пройдет программа «Сегодня вечером» героем, которой станет актер и ведущий Юрий Александрович Николаев. Весь эфир передачи будет посвящен семидесятилетнему юбилею артиста.

В студию к ведущим Юлии Меньшовой и Максиму Галкину, поздравить юбиляра также, придут его супруга Элеонора и такие гости, как актер театра и кино Михаил Боярский, композитор и исполнитель Юрий Антонов, актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк, народная и эстрадная певица Надежда Бабкина, автор и исполнитель Юрий Лоза, актриса театра и кино Вера Алентьева, актер и продюсер Леонид Ярмольник, телеведущий и исполнитель песен Дмитрий Харатьян, российская певица Валерия, легендарная группа «Самоцветы», и многие другие известные представители российского шоубиза.
Напомним, что эфир пройдет сегодня в 19.30



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:07

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