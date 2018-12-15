Яна Рудковская в красивом платье показала свою новогоднюю елку
На своей странице в Instagram Яна Рудковская опубликовала новый пост. В публикации супруга Евгения Плющенко в красивом шифоновом платье показала свою новогоднюю елку.
Яна Рудковская часто делает различные публикации в социальных сетях. Продюсер старается рассказывать своим поклонниками обо всем, что происходит в ее жизни. Накануне Яна Рудковская решила в Instagram показать фанатам, как выглядит ее новогодняя елка. На опубликованном снимке знаменитость запечатлена в красивом платье из шифона рядом с наряженной елкой. В комментарии к фото супруга Евгения Плющенко написала, что несмотря на загруженный график, она выделила время для того, чтобы пригласить дизайнера и украсить елку.
Подписчики отреагировали сразу. Они начали писать: "Какая же Вы обворожительная))", "Современная Снегурочка у ёлки, вы БЕСПОДОБНЫ!!", "Очень красиво. Мне нравится платье", "Господи какая же ты красавица, глаз не оторвать", "Обалденное платье, шикарная ёлка!". Всего за сутки пост собрал более 47 тысяч лайков.
Яна Рудковская часто делает различные публикации в социальных сетях. Продюсер старается рассказывать своим поклонниками обо всем, что происходит в ее жизни. Накануне Яна Рудковская решила в Instagram показать фанатам, как выглядит ее новогодняя елка. На опубликованном снимке знаменитость запечатлена в красивом платье из шифона рядом с наряженной елкой. В комментарии к фото супруга Евгения Плющенко написала, что несмотря на загруженный график, она выделила время для того, чтобы пригласить дизайнера и украсить елку.
Подписчики отреагировали сразу. Они начали писать: "Какая же Вы обворожительная))", "Современная Снегурочка у ёлки, вы БЕСПОДОБНЫ!!", "Очень красиво. Мне нравится платье", "Господи какая же ты красавица, глаз не оторвать", "Обалденное платье, шикарная ёлка!". Всего за сутки пост собрал более 47 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42