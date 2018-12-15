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Яна Рудковская в красивом платье показала свою новогоднюю елку

На своей странице в Instagram Яна Рудковская опубликовала новый пост. В публикации супруга Евгения Плющенко в красивом шифоновом платье показала свою новогоднюю елку.

Яна Рудковская в красивом платье показала свою новогоднюю елку

Яна Рудковская часто делает различные публикации в социальных сетях. Продюсер старается рассказывать своим поклонниками обо всем, что происходит в ее жизни. Накануне Яна Рудковская решила в Instagram показать фанатам, как выглядит ее новогодняя елка. На опубликованном снимке знаменитость запечатлена в красивом платье из шифона рядом с наряженной елкой. В комментарии к фото супруга Евгения Плющенко написала, что несмотря на загруженный график, она выделила время для того, чтобы пригласить дизайнера и украсить елку.

Яна Рудковская в красивом платье показала свою новогоднюю елку

Подписчики отреагировали сразу. Они начали писать: "Какая же Вы обворожительная))", "Современная Снегурочка у ёлки, вы БЕСПОДОБНЫ!!", "Очень красиво. Мне нравится платье", "Господи какая же ты красавица, глаз не оторвать", "Обалденное платье, шикарная ёлка!". Всего за сутки пост собрал более 47 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42

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