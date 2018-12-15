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Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную скульптуру

Ксения Алфёрова показала подписчикам в Instagram слепленную снежную скульптуру дамы с собачкой. Актриса призналась, что хотела сделать снеговика, но вышло целое произведение искусства.
Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную скульптуру

На своей странице в соцсети артистка кино и театра Алфёрова продемонстрировала снежную скульптуру, которую слепила с дочерью и другом семьи. Знаменитость рассказала, что вышла с наследницей поиграть в снегу и соорудить обычного снеговика, но внезапно была охвачена вдохновением.

Когда её приятель Игорь, пришедший к семье в гости, увидел, что получается у Алфёровой, то помог слепить принцессе корону и маленького пуделя рядом. В итоге получилась композиция дамы с собачкой, которую родственники поспешили запечатлеть на фото.

"Вдохновение - оно прекрасно. А главное, всегда приходит внезапно, причём результат непредсказуем! Мы начали с дочерью делать снеговика, и посмотрите, что у нас получилось! - пишет звезда. - Да здравствует зима! Красота да и только!"

Подписчикам телеведущей импровизация очень понравилась, а некоторые назвали работу настоящим произведение искусства.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:52

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