Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную скульптуру

"Вдохновение - оно прекрасно. А главное, всегда приходит внезапно, причём результат непредсказуем! Мы начали с дочерью делать снеговика, и посмотрите, что у нас получилось! - пишет звезда. - Да здравствует зима! Красота да и только!"

На своей странице в соцсети артистка кино и театра Алфёрова продемонстрировала снежную скульптуру, которую слепила с дочерью и другом семьи. Знаменитость рассказала, что вышла с наследницей поиграть в снегу и соорудить обычного снеговика, но внезапно была охвачена вдохновением.Когда её приятель Игорь, пришедший к семье в гости, увидел, что получается у Алфёровой, то помог слепить принцессе корону и маленького пуделя рядом. В итоге получилась композиция дамы с собачкой, которую родственники поспешили запечатлеть на фото.Подписчикам телеведущей импровизация очень понравилась, а некоторые назвали работу настоящим произведение искусства.