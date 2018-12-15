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Сын Олега Табакова не хочет, чтобы его младшая сестра стала актрисой

Сын легендарного артиста Олега Табакова рассказал, что старается оградить сестру от актерской деятельности. Сам Павел Табаков выбрал для себе творческую профессию и снялся в нескольких фильмах.

Сын Олега Табакова не хочет, чтобы его младшая сестра стала актрисой

В одном из своих интервью сын Олега Табакова рассказал, что ему бы не хотелось, чтобы его сестра Мария стала актрисой. Павел Табаков сообщил, что девочка уже начала интересоваться театральной жизнью. Но он уверен, что ей не стоит этого делать. Актер считает, что его сестра должна найти себя в другой профессии, например, стать финансистом. Точных причин для такого решения Павел Табаков так и не назвал, он просто отшутился сказав, что в семье должен быть человек, который будет зарабатывать деньги, не снимаясь в фильмах.

Сын Олега Табакова не хочет, чтобы его младшая сестра стала актрисой

Напомним, у Олега Табакова от первого брака есть двое детей Антон и Александра. От второго брака у знаменитости также двое детей Павел и Мария. Легендарный артист скончался от продолжительной болезни в начале марта текущего года.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:14

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