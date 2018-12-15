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Екатерина Шаврина рассказала о ухаживаниях Фиделя Кастро

Сегодня Екатерина Шаврина празднует свое 76-летие. В честь дня рождения артистка решила дать интервью, в котором рассказала о ухаживаниях Фиделя Кастро.

Екатерина Шаврина рассказала о ухаживаниях Фиделя Кастро

Екатерина Шаврина решила поделиться некоторыми подробностями о свой жизни. Она рассказала, что ей нравилось петь и она легко смогла пройти отбор на вакансию солистки в Государственный Волжский народный хор. Это и стало началом ее певческой карьеры. Потом Екатерина Шаврина познакомилась с Григорием Пономаренко, который оказался известным композитором. Знаменитость благодарна своему супругу за все, что он сделал, но признается, когда он ушел к любовнице, она обрадовалась.

Екатерина Шаврина рассказала о ухаживаниях Фиделя Кастро

Также в своем интервью Екатерина Шаврина поведала, что во время ее гастролей на Кубе, она познакомилась с Фиделем Кастро, который выразил восхищение ее платьем. Но исполнительница изначально не обращала внимание на ухаживания кубинского революционера. Она поняла, что Фидель Кастро ей нравится, но не как мужчина, а как личность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:43

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