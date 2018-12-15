Стас Ярушин из "Универа" стал жертвой мошенников
Актёр Стас Ярушин из сериала "Универ" признался в Instagram, что стал жертвой мошенников. От имени его брата злоумышленник торговал в Сети военными билетами.
В своём аккаунте Ярушин написал возмущённый пост о незнакомце, наживающемся на его славе. Артист признался, что не обращает внимание на фейковые страницы со своими фотографиями, однако не может терпеть, когда мошенники порочат его репутацию. Поклонники прислали актёру скриншоты и информацию о мужчине, представившемся в интернете родным братом Ярушина.
Пользователям неизвестный предлагал за деньги военные билеты. Звезда "Универа" отметил, что является единственным ребёнком в семье, так что его однофамильцы не имеют к нему никакого отношения. Также Ярушин попросил фанатов игнорировать подобных мошенников и не ввязываться в неприятности.
Ответил актёр поклонникам и на многочисленные вопросы о своей благотворительной деятельности. Ярушин не понимает, зачем кому-то знать, куда и сколько он жертвует денег, ведь для благородных поступков не стоит искать внешней мотивации.
В своём аккаунте Ярушин написал возмущённый пост о незнакомце, наживающемся на его славе. Артист признался, что не обращает внимание на фейковые страницы со своими фотографиями, однако не может терпеть, когда мошенники порочат его репутацию. Поклонники прислали актёру скриншоты и информацию о мужчине, представившемся в интернете родным братом Ярушина.
Пользователям неизвестный предлагал за деньги военные билеты. Звезда "Универа" отметил, что является единственным ребёнком в семье, так что его однофамильцы не имеют к нему никакого отношения. Также Ярушин попросил фанатов игнорировать подобных мошенников и не ввязываться в неприятности.
"Официально заявляю: у меня нет братьев или сестёр! Кроме папы, мамы и моей семьи, все остальные люди - однофамильцы и не более", - пишет артист.
Ответил актёр поклонникам и на многочисленные вопросы о своей благотворительной деятельности. Ярушин не понимает, зачем кому-то знать, куда и сколько он жертвует денег, ведь для благородных поступков не стоит искать внешней мотивации.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:26