Данила Козловский планирует снять фильм на основе реальных исторических событий
Данила Козловский готовится снять новый фильм, основанный на исторических событиях. Артист рассказал журналистам, что лента будет очень сложной и масштабной в отличие от предыдущих работ.
Заслуженный артист пока не желает раскрывать подробности, касающиеся нового творения. Тем не менее Данила Козловский признался, что события, взятые за основу сюжета будущей кинокартины, имеют для него большое значение, и близки эмоционально.
Молодой режиссер объяснил, что кино - не просто техническая штука, а настоящий живой процесс, где принимают участие не одни актеры, режиссеры, продюсеры. В эмоциональном процессе задействована вся съемочная группа.
В настоящее время Данила Козловский намерен представить свою картину "Тренер", а также ленту "На районе" в рамках Недели российского кино, которая проходит в Нью-Йорке.
Заслуженный артист пока не желает раскрывать подробности, касающиеся нового творения. Тем не менее Данила Козловский признался, что события, взятые за основу сюжета будущей кинокартины, имеют для него большое значение, и близки эмоционально.
Молодой режиссер объяснил, что кино - не просто техническая штука, а настоящий живой процесс, где принимают участие не одни актеры, режиссеры, продюсеры. В эмоциональном процессе задействована вся съемочная группа.
В настоящее время Данила Козловский намерен представить свою картину "Тренер", а также ленту "На районе" в рамках Недели российского кино, которая проходит в Нью-Йорке.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:16