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Новенькие участницы проекта «Дом-2» устроили на Сейшелах драку

На Сейшельских островах вновь произошла драка.

На днях на «Остров любви» прибыла новая партия новеньких участников «Дома-2». Девочки еще в первый день своего нахождения на проекте заявили, что пришли к молодым людям, которые на данный момент находятся на Сейшелах. Именно поэтом руководство телешоу сразу же приняло решение – отправить девчонок к парням.

Новенькие участницы проекта «Дом-2» устроили на Сейшелах драку

Только вот не всем участницам удалось привлечь к своей личности внимание, ведь «альфа-самцы» реалити, хорошо обосновавшись на островах, их буквально не замечают.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена драка, за которой поклонникам «Дома-2» придется наблюдать уже сегодня, 15 декабря. Сестры-блондинки Дарья и Елизавета, которые пришли на проект к Валерию Блюменкранцу, сцепились с бывшей возлюбленной Ильи Яббарова – Алесей Ткаченко.

Новенькие участницы проекта «Дом-2» устроили на Сейшелах драку

Как удалось выяснить, девушки подрались спустя несколько часов после прилета на «Остров любви». На видеозаписи новенькие участницы начали ругаться из-за какого-то мужчины. До сих пор не понятно, кто из сейшельских парней так понравился Дарье, Лизе и Алесе, что они решили выяснять отношения при помощи драки.

Нужно сказать, что женские драки, особенно это касается Сейшельских островов, на реалити-шоу «Дом-2» давно перестали быть чем-то удивительным. Многие телезрители до сих пор помнят жестокую потасовку Сударкиной и Игруновой, которая для Натальи закончилась операцией.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:04

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