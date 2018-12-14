Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной Надеждой Сысоевой

48-летний продюсер уже был женат на художнике и дизайнере интерьеров Полине. Пара прожила в браке двенадцать лет и имеет двух дочерей – Яну и Василису. Как-то постепенно отношения в семье «сошли на нет» и супруги расстались, при этом сохранив тёплые дружеские отношения. Со своими взрослыми дочерьми отец часто общается и поддерживает отношения. В дальнейшей жизни у Бачурина было немало длительных романов.С актрисой Равшаной Курковой Илья Бачурин прожил почти четыре года, три из которых актриса демонстрировала всем помолвочное кольцо на пальце. Свадьба вопреки ожиданиям так и не состоялась, но бывшие влюблённые до сих пор тепло отзываются друг о друге.В 2016 году продюсер начал встречаться с юмористкой и певицей Надеждой Сысоевой. Не раз в интервью Бачурин говорил, что Надя покорила его нежностью и романтичностью. При этом он отмечал, несмотря на довольно хрупкий внешний вид Сысоева обладает внутренним стержнем и качествами борца. На вопрос о свадьбе Илья пытался всячески отшучиваться либо же просто заявлял, эта тема не обсуждается.И вот поклонники пары узнали о их расставании, хотя уже в будущем году планировали услышать о свадьбе знаменитостей. Но похоже, Бачурина вполне устраивает жизнь холостяка, и он не стремится связывать себя крепкими узами брака.