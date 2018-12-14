Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу разбирались в вопросах его наследства





Михаил Пуговкин скончался 10 лет назад. За свою жизнь артист был трижды женат. В первый раз он женился на Надежде Надеждиной, в браке с которой родилась дочь Елена. Однако спустя некоторое время супруги развелись. Второй его женой стала певица Александра Лукьянченко, но в 1991 году актер овдовел. В третий раз Михаил Пуговкин заключил брак с Ириной Лавровой, которая была с ним до последних минут жизни. После кончины знаменитости между его вдовой и дочерью возникла конфликтная ситуация, поскольку он записал свое наследство на жену.По словам Ирины Лавровой, дочь никогда не приезжала к отцу, она навестила родного человека только тогда, когда ему было уже совсем плохо и требовала оформить завещание. Однако Елена рассказала, что именно третья супруга отца ставила преграды для их общения. Их вражда продолжалась несколько лет, но потом Ирина Лаврова исчезла.Создатели телешоу разыскали вдову Михаила Пуговкина. Оказалось, что она проживает в Ростове-на-Дону. Она серьезно больна, а ее жилищные условия оставляют желать лучшего. Ирина Лаврова рассказала, что на протяжении 10 лет организовывает фестиваль «Виват, комедия!» и тем самым чтит память великого артиста. Она отметила, что много денег вынуждена тратить на медикаменты, а заниматься делами по дому ей помогают добровольцы. Тем не менее, Ирина Константиновна заявила, что своим жильем она довольна, поскольку сделала там небольшой ремонт.В студию телепередачи пришла и Елена. По ее словам, со всеми женами знаменитого отца она прекрасно ладила, а Александру Лукьянченко даже называла мамой. Но в случае с Ириной Лавровой все испортил имущественный вопрос. После смерти Михаила Пуговкина дочь выяснила, что у актера не было никакого состояния: ни участка земли на Истре, ни двух квартир в Москве, ни автомобиля. Все было переоформлено. Однако Елена отметила, что ей «не жалко».