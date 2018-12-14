АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу разбирались в вопросах его наследства

Героями очередного выпуска телешоу «Прямой эфир» стали вдова легендарного актера Михаила Пуговкина Ирина Константиновна Лаврова и его дочь Елена. В эфире передачи они разбирались в вопросах, касающихся наследства звезды отечественного кинематографа.

Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу разбирались в вопросах его наследства

Михаил Пуговкин скончался 10 лет назад. За свою жизнь артист был трижды женат. В первый раз он женился на Надежде Надеждиной, в браке с которой родилась дочь Елена. Однако спустя некоторое время супруги развелись. Второй его женой стала певица Александра Лукьянченко, но в 1991 году актер овдовел. В третий раз Михаил Пуговкин заключил брак с Ириной Лавровой, которая была с ним до последних минут жизни. После кончины знаменитости между его вдовой и дочерью возникла конфликтная ситуация, поскольку он записал свое наследство на жену.

По словам Ирины Лавровой, дочь никогда не приезжала к отцу, она навестила родного человека только тогда, когда ему было уже совсем плохо и требовала оформить завещание. Однако Елена рассказала, что именно третья супруга отца ставила преграды для их общения. Их вражда продолжалась несколько лет, но потом Ирина Лаврова исчезла.

Создатели телешоу разыскали вдову Михаила Пуговкина. Оказалось, что она проживает в Ростове-на-Дону. Она серьезно больна, а ее жилищные условия оставляют желать лучшего. Ирина Лаврова рассказала, что на протяжении 10 лет организовывает фестиваль «Виват, комедия!» и тем самым чтит память великого артиста. Она отметила, что много денег вынуждена тратить на медикаменты, а заниматься делами по дому ей помогают добровольцы. Тем не менее, Ирина Константиновна заявила, что своим жильем она довольна, поскольку сделала там небольшой ремонт.

Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу разбирались в вопросах его наследства

В студию телепередачи пришла и Елена. По ее словам, со всеми женами знаменитого отца она прекрасно ладила, а Александру Лукьянченко даже называла мамой. Но в случае с Ириной Лавровой все испортил имущественный вопрос. После смерти Михаила Пуговкина дочь выяснила, что у актера не было никакого состояния: ни участка земли на Истре, ни двух квартир в Москве, ни автомобиля. Все было переоформлено. Однако Елена отметила, что ей «не жалко».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек
Российские психиатры изобрели новый способ борьбы
Ксения Бородина шуточно заявила, что ее муж
Младшая сестра Ким Кардашьян удивила всех "голым"
Беременная Алена Савкина планирует открыть с
Ляйсан Утяшева и Ирина Безрукова озвучили героев
В TENAA раскрыли параметры бюджетного смартфона
В Госдуме предложили выслать Андрея Малахова в
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов и другие
"Ангел" Victoria's Secret показала свою
Facebook будет транслировать финальный сезон
Просмотреть все новости