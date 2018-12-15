Обычная лестница поможет выявить риск преждевременной смерти





В качестве физической нагрузки врачи университетской лечебницы предложили добровольцам ходьбу на дорожке, имитирующей обычную лестницу. При этом специалисты регулировали скорость и интенсивность упражнения. Они отметили у людей, без усилий выполнявших требуемые упражнения, риск дальнейшего развития заболевания был снижен в разы.Учёные отмечают, ходьба по лестнице способствует снижению веса, укрепляет общее состояние организма, следствием чего является улучшающееся здоровье и увеличение продолжительности жизни. Специалисты в области кардиологии советуют еженедельно уделять около двух часов занятиям аэробикой и около полутора часов ходьбе по лестнице. Даже для людей, страдающих начальными формами сердечно-сосудистых заболеваний, это будет полезно - снизится риск продолжения развития болезни и укрепится здоровье.