АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Обычная лестница поможет выявить риск преждевременной смерти

Испанские учёные-медики из университета в Корунье в ходе проводимых исследований выявили, обычная ходьба по лестнице поможет выявить риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы и ранней смерти. В их научных исследованиях приняли участие почти двенадцать тысяч добровольцев, у которых выявлена ишемическая болезнь сердца.

Обычная лестница поможет выявить риск преждевременной смерти

В качестве физической нагрузки врачи университетской лечебницы предложили добровольцам ходьбу на дорожке, имитирующей обычную лестницу. При этом специалисты регулировали скорость и интенсивность упражнения. Они отметили у людей, без усилий выполнявших требуемые упражнения, риск дальнейшего развития заболевания был снижен в разы.

Учёные отмечают, ходьба по лестнице способствует снижению веса, укрепляет общее состояние организма, следствием чего является улучшающееся здоровье и увеличение продолжительности жизни. Специалисты в области кардиологии советуют еженедельно уделять около двух часов занятиям аэробикой и около полутора часов ходьбе по лестнице. Даже для людей, страдающих начальными формами сердечно-сосудистых заболеваний, это будет полезно - снизится риск продолжения развития болезни и укрепится здоровье.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обычная лестница поможет выявить риск
Виктория Лопырева рассказала о своём методе
Infiniti продемонстрирует в Детройте концепт
Диетологи: Самый полезный и здоровый перекус
Назван ТОП-5 туристических развлечений на Новый
Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны
Компания Honda показала возможности беспилотного
NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight
Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле
Российские самолеты МС-21 и Superjet получат
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Игорь Албин рассказал о том, как в
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Вдова Михаила Пуговкина и его дочь на телешоу
Археологи изучают историю замка Влада Цепеша,
Игра про зомби DayZ стала временно бесплатной на
В секретных лабораториях Нью-Мексико не менее
Участница "Дома-2" Маргарита Ларченко требует у
Экологи просят москвичей не будить ежиков
Ирина Пинчук заявила, что родит Владу Кадони
Счастливый папа Сергей Безруков вывел сына на
Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом
Библейские историки расшифровали формулу
Владимир Кличко хочет вернуться на ринг
Просмотреть все новости