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Корпорация Apple убрала рекламу из приложения Shazam

Американская корпорация Apple выпустила обновлённое приложение Shazam. Теперь владельцы iOS и Android смогут наслаждаться использованием проекта без рекламы.

Корпорация Apple убрала рекламу из приложения Shazam

Главное новшество в обновленной программе – это исчезновение рекламы, что не может не принести радость юзерам. Заявление о своих планах, касающихся проекта Shazam и избавления его от рекламы, компания Apple сделала еще в начале осени. Пока что нет уточнений касающихся способов монетизации сервиса, используемого отныне.

О желании приобрести сервер корпорация высказалась еще в декабре 2017 года. По неофициальным слухам, сделка обошлась Apple около 300 миллионов фунтов стерлингов, а это примерно 401 миллион долларов США.

Напомним, что компания Apple - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов и программного обеспечения. Shazam - это бесплатный проект, имеющий способность работать с двумя и более аппаратными платформами, а также с операционными системами. Его цель - помочь людям определить, что за песня играет в данный момент.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:00

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