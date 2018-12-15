Корпорация Apple убрала рекламу из приложения Shazam





Главное новшество в обновленной программе – это исчезновение рекламы, что не может не принести радость юзерам. Заявление о своих планах, касающихся проекта Shazam и избавления его от рекламы, компания Apple сделала еще в начале осени. Пока что нет уточнений касающихся способов монетизации сервиса, используемого отныне.О желании приобрести сервер корпорация высказалась еще в декабре 2017 года. По неофициальным слухам, сделка обошлась Apple около 300 миллионов фунтов стерлингов, а это примерно 401 миллион долларов США.Напомним, что компания Apple - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов и программного обеспечения. Shazam - это бесплатный проект, имеющий способность работать с двумя и более аппаратными платформами, а также с операционными системами. Его цель - помочь людям определить, что за песня играет в данный момент.