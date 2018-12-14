Муж Ксении Собчак ностальгирует в Instagram по молодости

На снимке актёр совсем молодой, в самом расцвете сил. А под фотографией Виторган поместил свои философские мысли. Актёр пришёл к выводу, что жизнь быстротечна, люди всё время куда-то бегут, не понимая, что мир вокруг - это константа и неизменность.Почему именно Ален Делон? Максим Виторган продолжил свою мысль, что возможно, когда снимок был сделан, в то время всем вокруг думалось, что это символ красоты и мужественности, но скорее всего самому французскому актёру так уже не казалось.Муж Ксении Собчак провёл некую параллель между собой и Аленом. Тем самым говоря о том, что и его молодость уходит, а на смену ей идёт серая и размеренная старость.Поклонники поддержали мысль Виторгана и сказали, что он полностью прав и всё, что происходит неизбежно. Нашлись и более позитивные подписчики, которые сказали, что Ален Делон и сейчас красавчик, поэтому отчаиваться актёру не стоит.Возможно, такие мысли посетили Максима с приходом в его жизнь молодой жены, ведь светская львица всегда считалась в обществе поводом для гордости. Но опять же, проводя параллель с Аленом Делоном можно сказать, что и в 60 лет актёр не утратил своей мужской привлекательности, ведь российская актриса Кристина Асмус рассказала, что до замужества у неё случился поцелуй со знаменитым красавчиком.