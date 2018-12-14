Археологи изучают историю замка Влада Цепеша, известного как «граф Дракула»





Археологи из университета Принстона поначалу столкнулись с трудностями определения первичного фундамента здания, переделываемого несколько раз за долгие годы. Однако с помощью радиолокационного сканирования фасада им удалось заглянуть под фундамент. Экспертам удалось определить и реконструировать месторасположение административного комплекса, построенного в 17 веке, однако место заключения «графа Дракулы» пока не удалось обнаружить.По мнению археологов, замок построен в 14 веке, а спустя около ста лет местный губернатор Джон Хуньяди посадил Влада Цепеша в темницу.