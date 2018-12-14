Медики подвергли критике популярное народное средство против простуды





По мнению представителей медицины, горячее молоко с медом является не просто распространенным народным средством в борьбе с гриппом. Данный продукт может быть опасным для человеческого организма, так как усугубляет болезненные ощущения в горле. Кроме того, горячий напиток не оказывает никакого воздействия на вирус или бактерии, спровоцировавшие инфекцию.Врачи рекомендуют при повышенной температуре, боли в горле или отечности слизистой употреблять теплые, но не горячие продукты. Так как организм тратит энергию для того, чтобы охладить или нагреть пищу. По мнению Юрия Жигарева, теплое молоко ненадолго смягчает боль в горле, но о лечении здесь не может быть и речи.